Confirmado: Don Osvaldo tocará en el Ruca Che el 28 y 30 de marzo

"Recordamos que las entradas son dobles (calco + entrada con código de barras digital + stamping de seguridad), las entradas por separado no tienen validez, es imprescindible que estén las dos juntas... No se venderán entradas en la puerta del establecimiento. No concurrir al show sin entrada, ya que e eso sólo favorece a las complicaciones de seguridad y a los oportunistas de la reventa o venta de entradas falsas. No se permitirá el ingreso a menores de 7 años", informaron también en el portal, como parte de las medidas de seguridad para el evento.

La primera vez que la banda pisó suelo neuquino tuvo lugar en marzo del 2015. En aquella oportunidad, Fontanet y compañía realizaron dos show, también en el "gigante del oeste" con localidades agotadas.

