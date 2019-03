Arrancó el quilombo

“Lo van a desmentir porque es polémico. Parece que ella manda en la pareja y le pidió que no lo haga. Tiene miedo del contexto. Le prohíbe ir, bah, le sugiere… Ya dijo no y perdió un trabajo”, lanzó enigmático el periodista y continuó relatando: “Llamaron de la producción y le dijeron ‘¿querés bailar con tal persona?’ y dijo ‘no’. Le propusieron otra figura, y dijo que no. Tercer intento, todas buenas opciones, y dijo ‘voy a chequear’. Lo chequeaba con su pareja. La última opción había sido Silvina Escudero. Cuando fue y chequeó, le dijeron que no. El que no va a estar en el ‘Bailando’ es Mauro Caiazza porque Jimena Barón no quiere que baile. Se lo dijo a la producción. ‘Este año no voy a estar en el Bailando’”.

“Oh Dios… ¿que yo no ‘dejo’ que mi novio qué? ¿Que no lo ‘dejo’ bailar? ¿Cuándo dejarán de hablar tanta cacona? ¡Es mi novio, no es mi caniche toy”. Jimena Barón Furiosa con un rumor que lanzó Ángel de Brito.

Furiosa por la versión, Barón puso el grito en el cielo y prefirió hacer su descargo en Twitter. “Oh Dios… ¿que yo no ‘dejo’ que mi novio qué? ¿Que no lo ‘dejo’ bailar? ¿Cuándo dejarán de hablar tanta cacona? ¡Es mi novio, no es mi caniche toy, no digan pelotudeces! Él sabrá qué laburos hacer y tendrá sus motivos personales. Somos una pareja libre y muy feliz. Graciela”, fue el mensaje de la autora de “La tonta”.

29/04 Sería la fecha en la que arrancará la nueva temporada de Showmatch.

Desmintiendo la información de De Brito, Mauro escribió en la misma red social: “Decidí no hacerlo porque tengo otras prioridades en este momento. Lo único que mi novia ‘no me deja’ hacer es agarrar comida de su plato cuando salimos a cenar”.

Cifras mentirosas

Otro de los que se vieron envueltos en un escándalo en la previa al certamen fue Fede Bal, ya que en los portales chimenteros aseguraron que el hijo de Carmen Barbieri cerró un contrato de 240 mil pesos mensuales mientras sea parte del concurso.

Al igual que Barón, el actor usó Twitter para contar su versión. “Queridos haters: todavía no comenzó el ‘Bailando’ y ya me están juzgando, criticando y hasta inventando cifras de lo que sería mi cachet. RELÁJENSE... Todavía no tengo nada decidido. Y cuando lo decida se los voy a comunicar esperando, como siempre, contar con su amor y su apoyo”, posteó.

En tanto, Ángel de Brito negó a través de la misma red social que Bal haya arreglado ese sueldo. “Todo mentira”, resumió en su publicación.

¿Qué famosos se aseguraron un lugar en el “Bailando”?

La productora de Laflia -empresa de Marcelo Tinelli- sigue ultimando los detalles para el “Súper Bailando”, y el portal Teleshow hizo un repaso de los participantes confirmados, los que están cerca de hacerlo y los que ya se bajaron.

En la lista de los que serán parte del certamen aparecen Flor Vigna (bailará con Facundo Mazzei), Flor de la V, Hernán Piquín, Luciana Salazar, Mora Godoy, Florencia Torrente, Felipe Colombo, Silvina Escudero, Stefi Roitman, Julián Serrado y Sofía Morandi -por ser los actuales campeones. Griselda Siciliani y Leticia Brédice también aparecen como confirmadas.

En tanto, Fede Bal -quien bailaría con Lourdes Sánchez- aún no terminó de definir si será parte del show. Noelia Pompa también sería parte de esta lista ya que aún no terminó de confirmar su lugar.

Por último, en el listado de los que se bajaron figuran Mariano Martínez y su novia Camila Cavallo, al igual que Juanita Viale. De todos modos, desde ese sitio aseguran que es posible que se realice alguna negociación de último momento, para intentar convencer a algunos de estos últimos tres.