El hecho de violencia tuvo lugar anoche, a la salida de un shopping de la zona norte del conurbano bonaerense. El volante del "Globo" ya había sufrido un hecho de inseguridad junto a otro de sus hijos en 2013.

Esta vez, tres delincuente que se movilizaban a pie abordaron el auto en el que Toranzo con su hija se movilizaban y luego lo amenazaron con el fin de que entregue sus pertenencias. Finalmente, los asaltante escaparon tras desistir de llevarse el auto del jugador.

El propio Toranzo indicó que había salido con su hija para llevarla a pasear mientras la madre, la modelo Tamara Alves, había asistido a un trabajo.

"Aparecieron de un descampado corriendo y me amenazaron con armas. Me bajé del auto, eran dos muchachos mayores armados y un muy menor. Me pidieron el celular y después la plata, buscaron en el auto", expresó el futbolista en diálogo con TN.

Según contó, los delincuentes no los maltrataron: "No eran agresivos, aunque estaban nerviosos por la situación. No debe ser fácil agarrar lo que no es tuyo".

En 2013 Toranzo, entonces jugador de Racing, fue secuestrado en Palomar junto a otro hijo, un varón que tenía cuatro años en el momento del hecho, y liberado a las pocas horas por asaltantes los llevaron a Fuerte Apache, en Ciudadela, luego de robarle dinero y el vehículo en el que se movilizaba.