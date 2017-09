Asaltaron a Pérez Esquivel y se llevaron sus premios

El activista contó un grupo de ladrones ingresó a su domicilio y señaló que actuaron como profesionales, ya que utilizaban guantes y tenían "el cabello muy recortado, al estilo militar".

"Lo único que me preocupaba era que no dañaran a mis familiares, pero fueron muy profesionales", dijo sobre el hecho ocurrió cerca de las 14.30.

"Mi nieto salió a tirar la basura y aparecieron estos hombres que se lo llevaron adentro. Lo ataron de pies y manos y lo llevaron a una habitación. Se quedaron a esperar que llegara yo", dijo el premio Nobel de la Paz de 1980.

"Cuando llegaron nosotros, tomaron de rehén a mi señora y a mi me hicieron entrar el coche al garaje", explicó Pérez Esquivel, quien agregó que a su mujer la llevaron a la misma habitación en la que estaba amordazado su nieto en el piso, la sentaron en una silla y también la ataron a una silla.

"A mi me llevaron a buscar el dinero, las joyas y todos los objetos de valor. Se llevaron las condecoraciones que recibí de distintos países; cosas que me obsequiaron de Japón, de Bolivia, de Estados Unidos, de otros países de América latina, de Europa", afirmó.

Fuentes policiales aseguraron a Télam que, además de las condecoraciones y las joyas, los delincuentes se apoderaron de 4.500 dólares, 3.000 euros y 3.000 pesos, como así también relojes y celulares.

"No hicieron referencia a quién era yo, pero ellos veían que los objetos tenían mi nombre. Hasta revisaron los pasaportes, que no se llevaron y dejaron tirados en el piso", explicó Pérez Esquivel, quien agregó que si bien no evaluó los daños, admitió que va a tener "que pensar si en el hecho no hay otras connotaciones".