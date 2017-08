Esta mañana un vecino se sumó a esa denuncia y aseguró a LU5 que la zona Centro Este de la capital neuquina, comprendida por los barrios Villa Farrel y Santa Genoveva, "es zona liberada" para el delito. Además pidió más presencia de efectivos en las calles.

Francisco Schultz, que vive en la calle Primeros Pobladores y fue víctima de cuatro robos en los últimos meses, señaló: "Estamos cansados de que los políticos prometan y anuncien cosas que no suceden como son las famosas cuadriculas".

"Hemos sufrido más de 25 robos en el último tiempo en mi zona. Tuve que soportar que palanqueen la puerta de mi casa y me roben cuatro veces. Yo soy una persona mayor que ante me tomaba unos mates en la calle todas las tardes y hoy no lo puedo hacer porque tengo que poner rejas de por medio", explicó.

El hombre aclaró que la respuesta de las fuerzas de seguridad es insuficiente por la cantidad de robos. "Los llamás para avisar por algo que ves en la calle y nunca aparecen. Por acá no pasa un solo patrullero", afirmó.

Schultz reconoció que pese a que en su calla hay muy buena iluminación los ladrones "ya no tienen horarios" y especificó que en la cuadra en donde vive "ya se llevaron tres camionetas y desvalijaron departamentos a plena luz del día".