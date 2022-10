Así era Mariana Brey antes de ser famosa: su primera foto

Mariaba Brey de joven 1.jpg

Sin embargo, esta vez la periodista llamó la atención al subir una foto de su juventud, mucho antes de ser famosa. En la imagen se la puede ver vistiendo unos aros, un collar plateado y un top negro strapless. Pero, lo que más llamó la atención fue su pelo, el cuál estaba súper oscuro.

“La niña que fui aún me habita, se sienta a mi lado y me mira curiosa. Es quién me enciende, cada vez que juego, cada vez que sueño, y que arriesgo y me responde con sabiduría cada vez que me pierdo”, escribió en sus redes junto a la foto de su juventud.

Esta imagen provocó la reacción de miles de seguidores, que le regalaron corazones y comentarios al por mayor. Entre ellos el más destacado fue el de un miembro de su familia, quién vivió junto a ella esa etapa que recordó en sus redes.

“Si conoceré yo a esa niña. ¡Te amo! A la niña, la adolescente, la adulta, la mujer y a la maravillosa madraza en la que te convertiste”, le escribió muy tiernamente su hermana Patricia.