Así era Oriana Sabatini antes de hacerse "mil" retoques en la cara

"Siempre tuve una obsesión horrible con eso, pero definitivamente la exposición que te dan las redes sociales hizo que, en cierto punto, me ponga más presión de la que ya tenía" , dijo en una ronda de preguntas que le hicieron en Instagram. Esa oportunidad, sus fans quisieron saber: "¿Te operaste la cara?" .

Oriana-Sabatini.jpg Así se veía Oriana Sabatini en sus comienzos como actriz y modelo.

Ella desmintió rotundamente haberse sometido a cirugías estáticas. "Muchas veces me preguntaron si tenía operada la nariz. No. Lo único que me tentó en su momento es inyectarme los labios, pero la verdad es que ahora ni ganas", dijo en esa oportunidad la cantante.

Pero lo cierto es que a lo largos de los años el rostro de la novia de Paulo Dybala se ha ido transformando de a poco y sutilmente, hasta verse muy diferente a como lucía en sus primeros años en los medios. Además de haber atravesado el cambio lógico de la fisonomía adolescente a la de una mujer joven, también recibió ayuda profesional.

Oriana varias veces compartió su paso por el cirujano, como cuando a mediados de julio de 2022 mostró un video de ella acostada en una camilla sometiéndose al proceso necesario para lucir labios más gruesos.

Menos de un año más tarde, Oriana apostó por un nuevo retoque estético, que se realizó de forma ambulatoria. En ese momento, el objetivo fue modificar la mandíbula, nariz y, otra vez, los labios. El cirujano Miguel Puga que mostró el tratamiento al que se sometió la cantante.

Según su descripción, le inyectaron ácido Hialurónico para definir la punta de la nariz y el marco del mentón, así como volver a engrosar los labios, algo que la hace verse notoriamente diferente a la Oriana de Aliados.