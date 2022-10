Así está Antón Noher, el hijo de Celeste Cid que cumplió años

Este jueves, Antón cumplió 6 años de edad, y Celeste Cid mostró lo grande que está. Para homenajearlo compartió un video del pequeño en sus redes sociales: "Cada vez que veo este video me vuelvo a reír... y a sonreír. Tenías 1 año y ya tenías el carácter de hoy".

"Antón: Si de más grande lees esto, dejo por sentado aquí también todo lo que te amo, que es mucho... Nada nuevo, ya sé... te lo digo todo el tiempo. Qué aburrida, mamá... ya sé que sabés. Y a mí me hace muy feliz que lo sepas. Felices 6 años, niño Atún", agregó la actriz.

Celeste Cid bebé 1.jpg

Tiempo atrás, el actor había hablado de sus miedos de que la separación con Celeste Cid afectara la vida de Antón.

"Yo soy hijo de padres separados, tengo la vivencia de su lado y no hay nada que un hijo pueda sufrir más que la desavenencia de sus padres. Puede ocurrir con una separación o en el día a día de una casa. Quizás nuestro objetivo sea siempre ofrecerle el mejor espacio para desarrollarse él. Incluso quizás tenga que ver con eso la separación y todo. Uno aprende equivocándose sin parar", contó el actor.

El tierno video de Antón Noher, el hijo de Celeste Cid y Michel Noher que hoy cumple 6 añitos .mp4 Fuente: Redes Sociales

"Yo creo que Antón nos va a putear por otras cosas. No creo que sea realista esta cosa del hijo agradecido. Me parece que vale la pena intentar desde lo que uno cree en este momento, dar lo mejor. Quizás el día de mañana nos damos cuenta que lo que pensábamos que era mejor no lo era. Todo el tiempo estoy en contacto con Celeste. Lo dejo en la casa y a las dos horas le estoy preguntando cómo está el enano, nada, la crianza de un hijo", agregó Michel.