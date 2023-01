Así está hoy el sobrino de Susana Giménez que terminó en coma

“Lo vivimos con tranquilidad. Creo que lo más difícil fue el fin de año, porque las fiestas me resultaron muy movilizadoras. No podía parar de pensar, ‘guau, tengo a mi hijo acá, conmigo’. Pasaron nueve meses y todavía me sorprendo de tenerlo a Francisco a mi lado. Por eso la Navidad la viví como un regalo, como una bendición”, confesó Carolina Giménez en una profunda charla con la revista Hola!.