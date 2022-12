Cómo es el lujoso avión privado que vuela Antonio Laje cuando no trabaja en TV

Antonio Laje piloto mostró 1.jpg

Incluso hace poco, en una de las últimas veces que Susana Giménez viajó de Uruguay a Buenos Aires, fue el propio Laje quien la llevó, levantando la sorpresa de la conductora. “Mucha gente sabe que sos piloto, pero no te relaciona hasta que no te ve en acción”, explicó Antonio Laje cuando le consultaron por ese encuentro. Luego agregó: “Susana me preguntó: '¿Venís a Punta del Este?’. Pensaba que era pasajero y le dije, ‘sí, vengo a llevarte’”.