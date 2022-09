La relación de amor de Susana Giménez y Antonio Laje, que está a punto de explotar

Susana Gimenez antonio laje 2.jpg

¿Y quién es el piloto de ese vuelo privado habitualmente?, Antonio Laje. Si, el conductor televisivo que viene protagonizando varias polémicas en el último año también el piloto aeronáutico y se dedica a hacer vuelos de manera privada. Desde hace un tiempo se supo que él era quién llevaba a la diva de Uruguay a la Argentina y de Argentina a Uruguay.

"¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este, ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”, contó Susana la primera vez que la había llevado el conductor.

“Sale de que estábamos en Migraciones, Susana saludaba y la paraban permanentemente habla, charla, es re contra amable y la secretaria me mira y pone cara de sorpresa, yo con barbijo y no reconozco a nadie, la codea a Susana y le dice ‘¿sabés quién es? Antonio Laje’, entonces ella me mira y me dice ‘¿Venís a Punta del Este?’. Pensaba que era pasajero y le dije, ‘sí, vengo a llevarte'”, contó el conductor cuando le preguntaron por esto.

Susana Gimenez antonio laje 1.jpg

El tiempo pasó, los viajes se hicieron más recurrentes y empezó a haber buena onda entre el conductor y Susana. A tal punto que cuando la diva volvió de su último viaje, y justo fue interceptada por una cámara de Socios del Espectáculo, se vio la buena onda que mantienen.

"Gracias Antonio. ¡Chau, mi amor, gracias!", se despidió Susana Giménez del conductor en medio de la nota.

Minutos después desde Socios hablaron con Laje y le preguntaron por su relación con la conductora. "Es espectacular. Así como la ves, así es. Re tranquila. Viajaron dos personas más, debe ser la secretaria. Los vuelos habituales", relató el periodista. "Mmm, acá hay onda. Fue breve, pero le gustó hablar de Susana", dijeron en Socios del Espectáculo, confirmando así el coqueteo.