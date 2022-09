Susana Giménez le cerró una puerta laboral a la China Suárez: "No quiere que..."

Susana Gimenez china suarez.jpg

Es que al parecer, la diva de los teléfonos no habría quedado muy conforme con la manera en la que la China Suárez la interpretó, en la serie de Sandro. Todo lo contrario. En Socios del Espectáculo tiempo atrás habían contado su molestia.

"A la China le mandó a decir que no le había gustado, que se sintió ridiculizada. Lo que hizo fue una caracterización de Fátima Flórez", contó en su momento Adrián Pallares en el ciclo de espectáculos.

Por eso, Susana le habría pedido a la producción de la nueva serie que no contratarán a la joven para ese rol. A raíz de esto, en Intrusos, Marcela Tauro habló de quién será quién la interprete y contó un poco más de la interna.

"Yo dudo de que a ella le guste, lo estamos analizando... Ella tenía un pedido importante, que no fuera la China Suárez. No sé si lo puedo decir, me parece que me fui de boca", explicó Marcela Tauro.

"Celeste Cid le había gustado. Wanda Nara, por ahí le gusta, no sé, puede ser... La seleccionada es María Campos, salió por casting. La vamos a mostrar, rubia y pelirroja. La chica que va a hacer de Susana Giménez tiene los dos looks. Yo no la conocía, la conocí ayer y me encantó. Canta y baila, es completa", agregó la panelista.