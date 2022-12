Así está hoy Lila, la hija de Violeta Urtizberea

Por su parte, la nena de tres años, disfrutó de meterse al agua, pudo jugar en la arena e, incluso, de tomar unos mates con las amigas de su mamá quienes también participaron de la jornada de mar y playa.

violeta-urtizberea-y-lila-1470995.jpg

violeta-urtizberea-y-lila-1470996.jpg

violeta-urtizberea-y-lila-1470997.jpg

Recordemos que Lila nació el 20 de septiembre de 2019. Es la primera hija de la pareja que conforman Violeta Urtizberea y el músico Juan Ingaramo. La niña nació en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina. "Estamos todos muy bien", dijo en su momento el flamante abuelo Mex Urtizberea al diario La Nación, tras la llegada de la pequeña.

En los días previos a ese gran momento, la actriz habló en exclusiva con la Revista Caras y contó cómo estaba atravesando esa particular etapa de su vida y la decisión de realizar un parto natural.

"No sé qué tipo de madre voy a ser, si voy a estar muy obsesiva o más suelta. Es todo nuevo y trato de no pensar demasiado, me cuesta imaginarme más adelante, quiero que las cosas me vayan sorprendiendo en el momento. Me gustaría tener parto natural aunque lo que más me importa es que mi beba nazca bien”, reveló la actriz en aquella oportunidad.

Violeta también confesó que la llegada de Lila no fue planeada. “Hace cuatro años que estoy de novia con Juan y si bien veníamos hablando del deseo de ser padres, no esperaba quedar embarazada tan rápido. Cuando dijimos ‘ahora’ pensamos que la llegada de nuestro primer bebé iba a tardar más. Pero lo bueno de que todo se diera de forma repentina es que nos evitó la ansiedad de esperar a quedar", declaró.