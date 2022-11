La fuerte queja de Violeta Urtizberea a su papá Mex por su comportamiento

El-tierno-momento-de-Violeta-Urtizberea-junto-a-su-hija-Lila-en-el-show-de-Juan-Ingaramo.webp Violeta Urtizberea y su hija Lila

Pero cuando le consultaron acerca de si su padre, el comediante, actor y músico, la ayuda con la crianza, ella reveló un detalle en forma de reclamo: “a ver… Es un abuelo muy divertido, pero todavía no agarró las riendas del asunto. Me llega a escuchar y me mata, pero es la verdad: todavía no la cuida solo y todas esas cosas”.

Lila tiene apenas 3 años, y con respecto a eso Violeta continuó: “Me decía: 'Cuando deje de usar pañales, la cuido'. Pero eso ya pasó y todavía no está sucediendo. Le da cagazo, pero lo va a hacer. El quiere que la nena mire una peli, coma pochoclos y pueda charlar, pero es chiquita aún”.

Recordemos que padre e hija tienen una estrecha relación, incluso en lo referido a la laboral. Violeta comenzó a actuar desde muy chica en el programa infantil Magazine For Fai, donde lo hacía junto a su papá, y de allí no paró de hacer televisión. Hoy en día atraviesa un momento distinto en su carrera, pero feliz sin lugar a dudas.