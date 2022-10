Así está la hija de Pamela David: tiene 10 años y quiere ser modelo

"Tengo muchas opciones porque también me gustaría ser arquitecta o decoradora de interiores. No me decido porque también me gustaría estudiar derecho para poder ser abogada. Igual, todavía soy muy chiquita para pensar en eso porque faltan muchos años", agregó, demostrando la gran cantidad de intereses que tiene la joven.

Además, Lola habló de su gusto musical y sorprendió al nombrar artistas ajenos a su generación. Me gustan los raperos como Eminem y Snoop Dogg. También me gustan bandas más rockeras como Kiss y AC/DC. En el último tiempo me hice fan de Dua Lipa", admitió la pequeña hija de Pamela David.

La conductora obviamente estuvo presente en la charla, teniendo en cuenta la corta edad de su hija, pero ya antes había hablado de ella y sus gustos por el modelaje. “Le gusta aprender a maquillarse, a caminar por la pasarela y que le interesa de verdad ese mundo”, había contado Pamela David.

Aunque claro, entrar en el mundo de la farándula tiene su precio, la exposición es mucha y las críticas, sobre todo en redes sociales, hacen que mucha gente sufra.

“Me preocupan cosas, como los ataques de gente que no conozco en las redes sociales que me han llegado a afectar a mi en algún momento y me han mandado a terapia, no me quiero imaginar cómo puede afectar a una niña", aseguró Pamela David.