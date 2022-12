Así le declaró su amor en vivo Sofía Martínez a Diego Leuco

“Teniendo en cuenta que se viene la final del Mundial, con todo el pasado que trae Messi en la Copa y poder decirle eso en ese momento, además, que la TV Pública me hay puesto en este lugar tan importante, donde miro a los costados y el 90 por ciento son hombres. Que hayan confiado en mi para estar ahí en un lugar tan groso es super importante”, agregó la periodista.

Sin embargo, también hubo tiempo para el amor, luego que Geuna les pidiera que se dijeran algo. “Estamos todos acá ansiosos porque se saluden en vivo”, agregó la conductora.

“Lo que le digo todos los días, hablamos mucho por teléfono por suerte y para mí es un cable a tierra importantísimo”, admitió Sofía Martínez antes de ampliar sobre su sentimiento.

Sofía Martinez y Diego Leuco 2.jpg

“Para mí la felicidad cuando es compartida es mucho más zarpada, y tengo el placer, el gusto y la suerte de compartirla con alguien que se pone igual de feliz que yo cuando me pasan cosas buenas y que dice cosas mías que ni yo las creo y que él me las hace creer con mucho amor y que poder compartirlo con él es increíble y obvio que es un sueño estar acá, pero para festejar este Mundial, festejarlo con él y poder darle un abrazo que hace mucho no lo puedo hacer, te extraño y te amo”, aseguró la periodista.

“Hermoso Sofi, hermoso, yo también”, le respondió Diego Lueco antes de agregar: “Hoy fue un día de mucha alegría para mí, ningún mensaje de los que recibí fue para mí y no podía estar más contento, estoy más orgulloso que la abuela de Julián Álvarez, te amo”.