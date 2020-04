Así se entrenan las promesas locales de los clubes grandes de AFA

Desde que el fútbol argentino entró en pausa, hace un par de semanas, las videollamadas fueron claves para el seguimiento en plena cuarentena.

Mientras se especula con diferentes escenarios para un posible regreso, hasta con la chance cierta de que sea sin público en las tribunas, jóvenes jugadores de la región que son parte de las grandes instituciones del país mantienen una rutina física/táctica para no perder “tanto” ritmo. Y claro, mientras disfrutan del cariño de sus seres queridos, esos a los que tanto extrañan en la mayor parte del año.

Los mellizos Tiago y Valentino Simoni juegan en Boca, entidad que los liberó al momento de decretarse la cuarentena para que la transiten en familia. “La rutina es intensa, tenemos muchos trabajos físicos y también tácticos. Lo hago con mi hermano todas las mañanas, de lunes a sábado. Hablamos siempre con todo el cuerpo técnico, estamos comunicados y les pasamos videos entrenando y ellos mantienen una lista de quienes son los que entrenan”, afirmó Valentino, aliado a los juegos de play y de mesa para sobrellevar el aislamiento. “Tengo muchas ganas de volver a Buenos Aires a jugar al fútbol”, aseguró.

Nehuén García, actualmente en la cuarta de Independiente y que el año pasado llegó a jugar en la reserva del Rojo de Avelleneda, destacó la importancia de la tecnología para seguir en contacto con sus entrenadores y compañeros.

“Los profes nos mandaron un archivo PDF con la semana planificada. Trabajamos tres días de piernas y los otros dos días la parte de arriba. Cada uno lo hace con lo que tiene en la casa. A las 9 tenemos una videoconferencia donde participamos los jugadores de la división, el preparador físico y dos técnicos. Tenemos el entrenamiento y, al terminar, una charla táctica. Nos dieron un equipo de la Superliga para analizar cómo juega y luego cada uno expone sus conceptos”, destacó el cipoleño, que en época de cuarentena aseguró haber aprendido a cocinar.

Nada los detiene

También en Avellaneda, pero en la vereda de enfrente, se encuentran los neuquinos Iñaki Marcos y Lorenzo Barrera, transitando su camino de formación en Racing.

“Desde el club nos ayudan mucho y también están muy presentes con psicólogos, coordinadores, técnicos. Estamos conectados en un mismo grupo de Whatsapp por donde nos escriben todos los días preguntándonos cómo estamos y están dispuestos a colaborar económicamente con quienes más lo necesiten”, comentó Iñaki, quien ya cumplió varios años en la Acadé.

A diferencia de Marcos, el zapalino Lorenzo Barrera comenzó hace poco sus primeros entrenamientos en un grande, que se vieron interrumpidos por la pandemia. “Me levanto y estoy libre a la mañana, de 13 a 19 estoy haciendo tarea que me mandan de la Escuela de Racing y a las 19 entreno. La verdad que el fútbol se extraña”, detalló el joven que nació en los pagos del Huevo Acuña, que sigue su vida en Portugal.

El coronavirus frenó la presentación que debía realizar el chico cutralquense Johan de Castro en River Plate. Debido a la pandemia, el club de Núñez pospuso la cita, pero nada le quita el sueño a este pibe de 11 años que buscará viajar más adelante.

Otra promesa regional es Franco Amarfil, cipoleño que debutó en la reserva de San Lorenzo a fines del 2019 ante Argentinos Juniors. Este joven de 18 años, llegó al Ciclón hace dos años y medio y vive en la pensión del club.

Aún no se sabe cuándo volverá a rodar la pelota en el fútbol doméstico, pero estos chicos quieren seguir ATR para seguir soñando con el debut en primera división.

Neuquinos copan Quilmes

Hay varios chicos del interior neuquinos que son parte del club Cervecero y que también han regresado a la región para cumplir con la cuarentena obligatoria.

Ellos son Franco Maldonado (octava división) y Fernando Torres (séptima división) de Aluminé y Francisco Cechich (cuarta división), de Zapala.

image.png

“Lo primero que me exigen desde el club es la escuela y luego cumplir los horarios de entrenamientos. Curso segundo año del secundario en un colegio que está a 20 cuadras de la pensión. Hoy en Aluminé hago ejercicios que me mandan a través de un grupo de Whatsapp. En estos días entreno con unas rutinas que nos envían los profes. Cuento con algunos elementos deportivos que me prestó la dirección de deportes municipal”, destacó Franco, futbolista del equipo que milita en la B Nacional.

Entre pasadas y besos de los familiares, a estos chicos nada los detiene y corren detrás del gran sueño.

LEÉ MÁS

Médico del Federal A, primer caso de coronavirus en el fútbol argentino

Guerra entre el ascenso y la Primera por la vuelta del fútbol