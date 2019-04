"Me dijeron 'son los 30 años, es el Súper Bailando y en el Alvear'. Hola chikes llegué", escribió el bailarín en Instagram, junto a una postal en la que se lo ve con el imponente vestido.

Los usuarios de ese red sociales se mostraron divididos y mientras algunos lo felicitaban por animarse a usar ese look, otros lo destruyeron. “Ya no sabe qué hacer para llamar la atención"; “Que payaso por Dios” y “Ridículo no sabes como llamar la atención en base a eso haces tu carrera dio a mío que lastima bailas de diez pero se opaca por tu ridiculez”, fueron algunos de los mensajes que le llegaron.