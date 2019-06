Autoridad islámica justificó golpear a las esposas pero sin lastimarlas

El gran jeque el-Tayeb afirmó que no estaba bien lastimar o causar un daño permanente a las mujeres, pero no se veía mal que los esposos las golpearan, siempre cuidando que la consecuencia no sea grave. Y ejemplificó: “No debe romperle un hueso, ni provocarle daños en un órgano o miembro de su cuerpo, ni pegarle con la mano en la cara, ni darle heridas, ni causarle perjuicio psicológico. El objetivo es golpearlas de una manera simbólica con el swak (un palito de madera que se usaba como cepillo dental)”.