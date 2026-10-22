BYD Neuquén abrió su nuevo Inline Store

El nuevo espacio de la marca, ubicado en el acceso al Aeropuerto de Neuquén, combina ventas, test drives, entrega de 0 km, servicio técnico oficial y repuestos oficiales BYD.

BYD Neuquén inauguró el miércoles 21 de octubre su Inline Store , en Av. Goya y Av. Mosconi, sobre el acceso al aeropuerto de Neuquén. El espacio tiene 300 m² cubiertos y es operado por Movilidad del Futuro S.A.S ., concesionario oficial BYD para la región.

El local cuenta con puestos de venta, un punto de entrega de unidades 0 km, puestos de asesores de posventa y repuestos, y una bahía de Servicio Técnico Oficial BYD . También suma oficinas administrativas, estacionamiento exclusivo para clientes y dos cargadores para vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

Está disponible y en exhibición la gama completa que BYD comercializa en Argentina. Entre los 100% eléctricos, el hatchback BYD Dolphin Mini y el SUV BYD Yuan Pro. Entre los híbridos enchufables, los SUV BYD Song Pro DM-i, BYD Atto 2 DM-i y BYD Seal U DM-i, y el sedán BYD Seal 5 DM-i. Completa la línea la pickup BYD Shark y el reciente lanzamiento de la marca, la SUV BYD Ti7 DM-p.

Todos los modelos están disponibles para test drive. Los interesados pueden coordinar su prueba de manejo con los asesores del local y conocer en la calle cómo funcionan la conducción eléctrica, la recarga y la tecnología de cada vehículo.

"Este primer punto de venta propio busca que el cliente pueda subirse a un BYD, manejarlo y resolver todo lo que necesita después de la compra. Queremos que la experiencia eléctrica en Neuquén sea simple y cercana desde el primer contacto", señaló Nicolás Costa, gerente general de BYD Neuquén.

"Quien elige un BYD en Neuquén tiene acá un equipo y un servicio que lo acompañarán durante toda la vida del vehículo", agregó Diego Manfio, presidente de Movilidad del Futuro S.A.S.

La apertura se suma al espacio de exhibición en Alto Comahue Shopping. Es parte del plan de crecimiento de la marca en la región, que prevé abrir un concesionario Flagship en la zona Hub de Neuquén durante 2027.