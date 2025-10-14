(EMBARGO) Cuánto sale un Volkswagen Taos 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025
Es uno de los SUV más vendidos del país. Conocé el ajuste que aplicó la terminal este mes y cómo queda el valor de cada versión.
Volkswagen Taos sigue consolidándose como un referente entre los SUV en Argentina. Su combinación de diseño, equipamiento y seguridad lo mantiene como una opción muy elegida por los usuarios. Además, su calificación de cinco estrellas en pruebas de seguridad LatinNCAP refuerza la confianza en este modelo dentro del segmento compacto. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre de 2025?
Este SUV incorpora tecnologías de asistencia a la conducción (ADAS), como mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, luces LED inteligentes, además de un sistema multimedia VW Play compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y un interior amplio con baúl de 500 litros.
Estas características le han permitido a VW Taos posicionarse de forma sólida en el mercado: actualmente concentra un porcentaje importante del segmento en el que participa, consolidándose como una de las opciones más competitivas y confiables.
VW Taos: así son los patentamientos en 2025
Volkswagen Taos es el tercer SUV más patentado en los primeros nueve meses que del año. Según el reporte entregado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el ranking de los SUV más patentados en 2025 es el siguiente:
- Toyota Corolla Cross - 15.861 unidades
- Chevrolet Tracker - 14.574
- Volkswagen Taos - 14.419
- Peugeot 2008 - 12.801
- Ford Territory - 10.441
Si se miran los datos exclusivos del mes de septiembre, Ford Territory fue el SUV más patentado con 2.008 unidades, seguido por Chevrolet Tracker (1.764) y Toyota Corolla Cross (1.695).
En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.
Volkswagen Taos: ficha técnica y mecánica
Volkswagen Taos pertenece al segmento C (compacto) y se comercializa en Argentina desde 2021. Tras dos actualizaciones, la última en 2024, mantiene un diseño moderno y completo. La producción pasó de Argentina a México a mediados de 2025, mientras que la planta de General Pacheco ahora se destina a la fabricación de la nueva Amarok South America.
Motorización y prestaciones de VW Taos:
- Motor 1.4 turbonaftero de 4 cilindros
- 150 caballos de potencia
- 250 Nm de torque
- Caja automática CVT de seis velocidades
- Tracción delantera
El tanque de 50 litros ofrece, en uso urbano, una autonomía aproximada de 430 km y en ruta, a 100 km/h constante, puede superar los 870 km.
Versiones y equipamiento:
- Comfortline AT: llantas de 18 pulgadas, faros LED, seis airbags y sistemas ADAS como control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y detector de fatiga.
- Highline AT: suma llantas de 19 pulgadas y asistencia de mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo con función “stop & go”, estacionamiento automático y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.
- Highline Bi Tono: agrega detalles estéticos exclusivos como manijas del color de la carrocería, espejos negros y techo bitono.
Volkswagen Taos 0 kilómetro: valor actualizado en octubre 2025
Después del ajuste aplicado por Volkswagen del 5.3% este mes, los precios de Volkswagen Taos con valor actualizado a octubre 2025 son los siguientes:
- Volkswagen Taos 1.4 Comfortline AT: $52.509.700
- Volkswagen Taos 1.4 Highline AT: $59.029.250
- Volkswagen Taos 1.4 Bi Tono: $59.548.700
