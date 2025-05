La emotiva historia detrás del icónico Torino rojo de El Eternauta

La serie de Ricardo Darín no solo rompió récords de audiencia: también dejó una marca real en quien hoy atesora, sin proponérselo, una pieza clave del rodaje.

Se lució en escenas clave, y hasta fue protagonista del póster que dio la vuelta al mundo: el Torino rojo de El Eternauta cautivó a todos los fanáticos de la serie dirigida por Bruno Stagnaro , no importa en qué idioma la hayan visto. Pero lo que pocos saben es que esa misma cupé terminó en manos de un fanático del modelo que, sin esperarlo, un día se encontró con que tenía un objeto de culto mundial estacionado en su garaje.

De hecho, en rigor, ni siquiera fue que el Torino llegó a sus manos directamente desde el set; según contó a LM Neuquén , fue un amigo suyo quien lo consiguió a través de la productora, con la intención de restaurarlo, pero que luego desistió y se lo terminó vendiendo. Sin embargo, la asociación con El Eternauta es inevitable: ¿Cómo hacer de cuenta que no existe esa conexión, si dos semanas después del estreno se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista del mundo ?

“La verdad es que todavía no caigo. La serie es excelente, y aunque de chico había leído la historieta y me daba intriga cómo la iban a adaptar para una serie de Netflix, ser el dueño de este auto me hizo vivir su estreno con una expectativa diferente”, reconoció Facundo, que de a poco se acostumbra a eso de ser el guardián de una reliquia pop.

La historia del Torino rojo de El Eternauta

Este Torino es uno de los 99.792 que se produjeron entre 1966 y 1981 en Fábrica Santa Isabel, la icónica planta de Córdoba que le pertenece a Renault Argentina, pero que en sus comienzos fue de Industrias Kaiser Argentina (IKA).

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el propio Facundo Junghanss, en el rodaje de la primera temporada de El Eternauta se usaron tres Torino color rojo. Uno de ellos terminó destruido porque así lo requerían las escenas de acción en los que fue usado. Otro, según le comentaron, "se usó para efectos de sonido, pero no apareció en ningún momento en la pantalla". El tercero sólo se utilizó sin que tuvieran acción. Y este joven fue a buscarlo.

“Cuando lo vi personalmente no lo dudé y lo señé”, reveló sobre aquel día que se encontró con el Torino. Era exactamente lo que buscaba: un ejemplar que fuera lo más parecido posible al original, para poder recuperarlo al 100% y que quede tal como había salido de fábrica. En ese sentido, por fuera era casi perfecto, con sus faros traseros redondos impecables y todos los detalles que lo acercaban mucho al estado en el que salió de fábrica.

Sin embargo, más allá de lo estético, el resto dejaba mucho que desear: por caso, su motor Tornado 3.8 tiene un block más antiguo, con doble filtro de aceite y carburador Holley de una boca. Está asociado a una caja ZF automática de cuatro velocidades, y no tiene dirección hidráulica ni aire acondicionado. Y el interior directamente no funcionaba.

Sin embargo, la fama global de su Torino retrasaron un poco el proyecto. “Lo estaba desarmando cuando me llamaron de la productora para alquilarlo, querían que estuviera en la avant première, así que la tuve que reacomodar de apuradas para poder llegar a tiempo”, contó. Y desde entonces ya participó también en otros eventos, donde, por supuesto, siempre se lleva todas las miradas.

Es cierto que hay momentos en los que el destino pesa más que cualquier plan, pero eso no significa que haya desistido de su idea inicial: sigue firme en su proyecto de poner este clásico de clásicos a punto, y hasta creó un canal de YouTube para mostrarle al mundo todo el proceso. “Ya sé que hoy es el Torino más famoso del mundo, pero lo voy a mantener como el sueño que compartí con mi padre, como el proyecto que hubiese querido llevar adelante con él”, aseguró.

Torino TS de El Eternauta (3).jpg Una foto del padre de Facundo Junghanss con el Torino que dio origen a esta historia. Foto: gentileza Facundo Junghanss.

Según explicó, la primera etapa de la restauración fue justamente la que hizo para dejarlo en condiciones para ser exhibido en el estreno de la serie. "El desarme completo -aclara Facundo Junghanss- lo tenia previsto para pasado mitad de año. Es muy difícil ponerse un plazo para este tipo de proyectos porque uno a medida que va desarmando se va encontrando con problemas ocultos y el tiempo de trabajo va aumentando. No tengo un estimado de dinero. La idea es hacer prevalecer la restauración de piezas originales", amplió.

Así, su tributo al amor incondicional hacia una de las personas que lo trajo al mundo, ya está en marcha en su taller. Allí es donde comenzará con el camino de la restauración para que el homenaje sea completo.