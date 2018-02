Los familiares hicieron el anuncio esta mañana, durante una conferencia de prensa junto a su abogado, Virgilio Sánchez, y miembros de organizaciones sociales que vienen reclamando el esclarecimiento del caso.

El joven estudiante de Picún Leufú fue a bailar el 14 de junio de 2003 al boliche Las Palmas, en esta ciudad, y nunca se supo nada más de él.

Sánchez denunció que hay testigos con identidad reservada que sufrieron apremios y corren peligro si el juez sigue dilatando el procesamiento de los sospechosos. Y señaló que la intención de la familia es que la sociedad conozca quiénes son y que no difundieron sus identidades hasta ahora para proteger a los que testificaron, aunque eso ya no tendría sustento si la investigación no tienen avances.

Pablo Krahulec, de Unter Cipolletti, recordó que hay sospechosos que integraban fuerzas de seguridad y fueron ascendidos "a cargos muy importantes", de modo que podrían entorpecer la investigación.

Indicó que esperan que Villanueva responda al pedido de procesamiento "y no queremos esperar un mes más para que haya avances porque es tiempo que están ganando los autores de la desaparición forzada".

