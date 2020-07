Avenida Brasil le ganó la pulseada a Verónica Lozano

Andy Kusnetzoff sorprendió el martes al revelar que dio positivo de COVID -19. Actualmente el conductor de Podemos Hablar se encuentra bien y está aislado. Ante la situación que vive la figura de Telefe, el canal se movió rápido y tentó a Verónica Lozano para que haga el reemplazo de Andy. Sin embargo, en la noche del martes se decidió que no se haga el ciclo.

Es que la conductora de Cortá por Lozano viene realizando su programa desde su casa y no era conveniente arriesgarla. En lugar de PH, el canal de las pelotitas estirará la telenovela Avenida Brasil hasta las 23 y a esa hora pondrán un compilado del programa que lidera el prime time de los sábados.

Negativo

En la última emisión -fue grabada el miércoles de la semana pasada- Kusnetzoff recibió al chef Christophe Krywonis, a la actriz Flor Vigna, al diseñador Benito Fernández y a la conductora Romina Malaspina. Justamnete, esta última compartió ayer en Instagram los análisis que se realizó luego de haber pasado por PH. "El resultado dio negativo", anunció Romina para llevarle tranquilidad a sus seguidores y al resto de los famosos que compartieron el ciclo.

https://twitter.com/romimalaspina7/status/1283472016759193601 Mi test dio negativo de COVID-19.

De todas maneras voy a mantener el aislamiento hasta tener los resultados del hisopado completo. — Romina Malaspina (@romimalaspina7) July 15, 2020

Por su parte, Flor Vigna contó que no tiene ningún síntoma (de COVID-19) y está aislada en su casa. "Me voy a hacer el hisopado y me voy a quedar acá encerrada como siempre esperando el resultado", dijo la actriz.