Axel: "Voy a tocar cada rincón del alma"

“Siento que es un disco que nos va a dar muchas satisfacciones y que a la gente le va a hacer muy bien escucharlo en vivo, porque ese momento es otra experiencia, otra magia, otras sensaciones. Por eso invito a que vengan al concierto. Ser es un álbum con un gran abanico de canciones desde lo rítmico electrónico, pero también desde lo sentimental, que es muy, muy fuerte”, sostuvo el cantante sobre la placa que, con una gran carga emotiva, plasma sus vivencias en los últimos años: la pérdida de su madre, la llegada de Fermín, su tercer hijo, y el cambio de vida que encaró al mudarse a las sierras de Córdoba.

¿Qué expectativas tenés para esta gira?

Mucha ilusión, nervios también, porque queremos que todo salga bien. Preparamos algo muy groso, que nunca habíamos hecho, desde el vestuario hasta la puesta en escena y el trabajo de imágenes en el concierto. Todo es muy novedoso. En el repertorio incluimos las canciones de Ser y no faltan los clásicos, todo lo pasado también lo llevamos a la sonoridad actual. Va a ser un concierto con muchas emociones. Puedo asegurar que no va a quedar ningún rincón del alma sin tocar, desde el baile, la electrónica, lo rítmico hasta lo más íntimo y emocionante.

¿Qué te llevó a incursionar en lo electrónico?

Primero, quería hacer un disco acústico. Empecé a hacer canciones y después comencé a jugar con cosas electrónicas y convivían muy bien. Me copé con eso y terminé llevando el disco más hacia lo electrónico. Como es una sonoridad muy actual, que está muy en el oído de la gente hoy en día, me gustó y seguí ese camino, siempre con la premisa de que yo soy un cantautor desde el piano y la guitarra que no pierde su esencia. Siempre busco innovar, salirme de la zona de confort y hacer cosas de calidad. Ser tiene un cambio y un condimento electrónico muy presente, pero también está la poesía y la pincelada folclórica que siempre tengo en mis discos.

Tengo entendido que ya tenías el álbum listo pero tuviste que volver a grabarlo…

Sí, había una persona que estaba trabajando con nosotros y en un momento le dije que estaba agradecido, que seguía grabando con mi banda, y freakeó mal y me dijo ‘no te doy el disco’. Mi error fue no tener un back up de todo y confiar. Como no soy de engañar a nadie, no siento que lo vayan a hacer conmigo. No sólo el disco rígido era propiedad mía, sino todo el material que estaba adentro. No me lo quiso dar, quilombo groso, con abogados de por medio. El caso es que terminé grabando la mitad del disco de vuelta, la otra mitad fueron sólo unos retoques. Cuando lo lanzamos me escribió por Whatsapp y me dijo: ‘Te felicito por cómo suena, qué laburo que hicimos’. Además se excusó y me dijo que, más allá de todos los problemas, había una amistad. Le contesté: ‘La verdad, lo que menos hay entre nosotros es amistad. A un amigo nunca le haría pasar ese estrés. Fue muy triste. Gracias por lo que aportaste porque sos talentoso, pero no hay amistad”. Es un pibe inexperto que está dando sus primeros pasos en la música, creo que su ego lo superó.

“Aire” viene sonando fuerte en Las Estrellas. ¿Creés que eso potencia aún más el álbum?

Sí. Estar como canción principal de la telenovela más vista del momento, sin dudas, ayuda un montón. Hace dos meses que salió y ya tiene ocho millones de visitas en Youtube y sigue creciendo de manera sorprendente. Ahora, yo vengo de presentar el disco en Colombia, Ecuador, Perú y España y de repente “Aire” está fuertísimo en esos países y ahí la novela no llega.

“Eternidad”, el tema que le dedicaste a tu mamá, fue el puntapié del disco. ¿Cómo siguió el armado después de ese primer paso?

“Eternidad” fue la primera canción que escribí. En algún momento de la vida perdemos a alguien cercano que se lleva algo de nosotros. Luego pude fluir mucho más naturalmente y fue más fácil.

¿Qué recuerdo podés compartir de tu mamá?

Fue una mujer muy demostrativa, muy besuquera. Relegaba todo por la felicidad de los demás, de manera desequilibrada, y eso la llevó a vivir muchos años no plenamente feliz. Ella tenía una gran necesidad de dar amor, lo cual es muy loable.

Hiciste un cambio de vida al mudarte a las sierras de Córdoba. ¿Qué cuestiones entraron en juego a la hora de tomar la decisión?

La casa en Córdoba la teníamos hace siete años y siempre íbamos en las vacaciones y en los momentos libres. Siempre coqueteamos con la idea de mudarnos, y la muerte de mi mamá hizo derrumbar muchas cosas y construir otras nuevas. Mi entorno se venía depurando muy fuerte, algunas relaciones se terminaban porque yo lo decidía o por decisión de las dos partes. Eso hizo que conectara con mi interior porque si bien la paz está dentro de uno, hay ciertos lugares que te ayudan a encontrarte con esa paz y ese silencio interior. Córdoba es ese lugar para mí. Tomamos la decisión como prueba y fue acertado. Tenemos una vida muy conectada con la esencia, con lo ancestral.

Sur Solidario

Hace unas semanas, un grupo de adolescentes visitó San Martín de los Andes en el marco de un viaje organizado por la Fundación Sur Solidario, que apadrina Axel. “Yo no pude ir porque estaba de gira, pero estuve día a día conectado vía Skype. Fue muy emocionante. Agradezco a la gente de San Martín y de Chapelco, fueron muy amables con mi fundación, dejaron un recuerdo imborrable en estos chicos, que lloraron de emoción al conocer la nieve”, dijo el cantante.

Un viaje emotivo con sonidos renovados

Para sentir la música. Esta noche, a partir de las 22, Axel se subirá al escenario del Ruca Che para conmover con canciones de Ser y los clásicos infaltables.

Las entradas (a $660, $770, $990, $1100 y $1320) se pueden adquirir en Saturno Hogar, Flipper y Autoentrada.com.