En general, cuando a alguien le hacen un mal corte de pelo suele decirse que no se entendió bien con el peluquero. En este caso, el problema es que el cambio de apariencia se lo hizo él mismo y tal como lo quería.

“Hoy a la madrugada cuando cada uno volvía a sus habitaciones, Flavio me pidió una máquina que yo no le debería haber prestado”, explicó Diego Díaz ante el look de uno de sus columnistas. “Nunca me imaginé que eso iba a provocar esto en su rostro”, se excusó.

Embed

“Cuando estaba llegando veía a alguien con la apariencia de Azzaro y digo: ‘No me digas que hizo eso en su cabeza’”, agregó e ironizó: “La máquina está en mi cuarto con las huellas digitales, entonces yo voy a ir en cana”.

“No me sé afeitar sacándome volumen, me hago un hueco y después del hueco viene la rapada”, intentó explicar Azzaro sobre su corte de pelo, y reveló: “Como se quedó sin carga, me empecé a dar con la prestobarba”.

Como se sabe, las redes no perdonan este tipo de cosas y lo destrozaron al periodista.

Embed ¿Azzaro? ¿Quién es Azzaro?

Mi nombre es Cosme Fulanito pic.twitter.com/WfsZ6sWJH6 — Martín Poggi (@martinpoggi93) 8 de julio de 2018

Embed - Pero sos Flavio Azzaro, no hay nada que puedas hacer para empeorar tu cara de virgen.

- Ah no? pic.twitter.com/2jtc9RDTlB — Argentermo (@argentermo) 8 de julio de 2018

Embed [ALERTA] Azzaro acaba de confirmar en vivo que es un Peaky Blinder, inmediatamente fue retirado por las autoridades. Se cree que la condena puede ir de 15 años de cárcel, a pena de muerte en la horca. pic.twitter.com/ecE3BAeor1 — NX (@NacionXeneize) 8 de julio de 2018

Embed [ALERTA] Azzaro acaba de confirmar en vivo que es un Peaky Blinder, inmediatamente fue retirado por las autoridades. Se cree que la condena puede ir de 15 años de cárcel, a pena de muerte en la horca. pic.twitter.com/ecE3BAeor1 — NX (@NacionXeneize) 8 de julio de 2018

LEÉ MÁS

Viral: tucumano destruyó televisor tras eliminación de Argentina

Su esposa no lo dejó ir al Mundial y sus amigos pasean su silueta por Rusia