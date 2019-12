Baby Etchecopar desmintió su retiro: "No me voy a ir porque me encanta forrearlos"

Embed

"Llegó mi momento, mi retiro. Llegó la hora de hacer la pasiva y disfrutar del quilombo que se va a armar", había expresado el periodista. Según él mismo explicó en su editorial del último lunes, todo se trataría de una “opereta”.

“Estos son los trolls kirchneristas. No sé en que me perjudicaron. Porque lo único que hicieron fue mover el avispero y que toda la gente me llame a la radio para decirme ‘no te vayas, no te vayas, no te vayas’. Y después leyendo los diferentes portales que publicaban las noticias, la gente los puteó en arameo. Ósea, terminó en: 'Baby, querido, el pueblo está contigo'”, manifestó Etchecopar, mientras hacia un repaso de los diferentes portales que se habían hecho eco de la novedad.

Recordemos que Baby había tomado la decisión luego de un contundente descargo en su programa por la Ley de Emergencia aprobada por el Congreso de la cual esta completamente en contra. Por tal motivo sumó a sus recientes declaraciones: "Lo del quilombo ya se armó, porque los jubilados y la clase media ya está como el culo. Siempre pagamos los mismos. Podrían bajarse los sueldos, sé que no es significativo, pero es un gesto. Pero son tan grasas y mersas que no les alcanza ni para un gesto".

“Lo malo de estas páginas de mierda es que las auspicia YPF. Ósea que a Navarrete y a los trolls k, le paga usted cada vez que va a cargar nafta. En lugar de garparle a los jubilados están usando la guita de la publicidad para pegarle a periodistas que están en contra. Eso es cómico. Pero también es cómico escuchar hablar del hambre a gente que le desconoces la trayectoria. Cuyos maridos o hijos, o ellos mismos, se han enriquecido con la política robando miles de millones de mangos, porque han tenido algunos curros durante la época k, como manejar canales o publicidad. Y ahora están hablando del Ministerio del hambre”, relato furioso.

También le dedico un momento a Cristina Fernández. “A Cristina se le terminó el plazo de la prisión preventiva, ósea que la van liberando de a poco. Los jueces cagones y cobardes le van largando las causas”.

Respetando su modalidad picante y directa a la hora de hablar, sin tapujos y con una lengua puntillosa remató en su programa :"No me voy a ir, primero porque me gusta laburar con mis amigos, porque me encanta forrearlos y porque me encanta hacerlos sentir chorros. Voy a ser como un tumor que no se le pueden poner rayos ni extirpar, y lo vas a llevar toda la vida. Que no vas a saber cuándo se despierta y apoyado por la gente. Voy a estar acá hasta que se me ocurra irme".

LEÉ MÁS

Baby Etchecopar anunció su retiro: "Llegó el momento de disfrutar del quilombo que se va a armar"