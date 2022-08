Baby Etchecopar destrozó a Rial: "Se hizo rico en América y nadie lo censuró"

Ahora fue su colega Baby Etchecopar el encargado de sumar más polémica y pegarle fuerte al periodista de Argenzuela. " Hizo negocios bárbaros, se hizo rico ", disparó Baby sin filtros en Socios del Espectáculo. Y agregó: "Se han metido en la cama de la gente, y nadie los censuró. No sé si hay censura porque no está él. A lo mejor cuando estaba él éramos libres".

Etchecopar recordó que Rial trabajó 20 años en la empresa y que “no sé dónde tuvo la censura”.

En otro momento de la nota que dio a Lussich y Pallares, conductores del ciclo, el periodista dijo que no le importan los conflictos internos del grupo y fue contundente con su postura. “Me importa un cara… lo que pase durante el día. Mientras esté la teka (sic) a fin de mes para pagarme…", afirmó.

Y también se refirió a la libertad de expresión con un profundo análisis. "La libertad no se habla, se ejerce. En este ambiente todos somos libres hasta que dejamos de serlo. Cuando los chicos se sentían libres, Rial y todos decían 'acá me siento libre'. Hasta que algún día no le dejaron hacer alguna cosa, algún negocio… digo, no sé. Y dicen 'este canal es una mier…'".

"La libertad se gana todos los días. ¿Y saben cómo se gana? Tranzando. Si yo me encuentro con un fisicoculturista, ¿le hablo? ¿o me cag… a trompadas? Le hablo, porque me va a matar. Los dueños de los canales son fisicoculturistas, y si vos te acojonás te rajan", concluyó Baby.