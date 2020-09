Baby Etchecopar volvió a la TV y culpó a Alberto Fernández por los contagios

“La semana pasada, llegué a casa y mi mujer estaba con tos y fiebre. Me dijo 'me voy a hisopar'. Uno le dio negativo, pero el otro día le dio positivo. Me hisopé y me dio positivo, y de ese momento en adelante es raro. Se te juntan los planetas porque decís 'me pegó a mi, que era el vivo, el banana'”, comenzó diciendo el conductor.

“Me pegó, cuando todos pensamos que no nos pega, pero al de al lado sí. Me encerré en mi habitación por 11 días. Ahí hablás mucho con los médicos”, aseguró Baby Etchecopar, que le agradeció al personal de salud que estuvo en contacto con él mientras tuvo coronavirus.

“No sentí nada, fui asintomático. Pero había que estar, había que cuidarse. Llegó el alta y pude volver a trabajar y ver a mis compañeros, lo mejor de este canal, quienes están detrás de cámaras”, expresó emocionado.

“Iba a hablar del coronavirus, pero la verdad es que ya me importa un carajo con las cosas que están pasando. Le aviso a toda la gente que no haga pulseadas con un gobierno infantil. No traten de ganarle a Alberto, porque sería una incoherencia más de él. Traten de ganarle al virus, cuídense”, agregó.

“Hay que tener cuidado, usar barbijo y protegerse. El Estado no nos cuida. Nos tuvo 180 días en una cuarentena mentirosa Ginés González García, que cuando se sienta parece que un botón le va a volar la cabeza a algún periodista que le pregunte si hay suficientes hisopados... es realmente una porquería”, disparó contra el ministro de Salud de la Nación.

“Hay que cuidarse desde uno. No salir a tomar una cerveza todos los días, sentarse en la misma mesa, escupirnos en la cara. Uno se contagia y se muere”, enfatizó, para luego dedicarle unas palabras al Presidente de la Nación.

Embed

“Después lo escucho al Tío Alberto decir que la culpa la tiene la marcha del 17 de agosto. A él lo tiene obsesionado. No, la culpa la tiene usted, Alberto. Porque si usted, Alberto, no hace cagadas, nosotros no tenemos que salir a la calle. Una de las cagadas es querer cambiar la Justicia para que su jefa espiritual quede en libertad. Si ustedes no provocan a la gente, la gente no sale", remarcó. “No somos enemigos, Alberto. Somos ciudadanos. Sus amigos no son los K, usted gobierna para todos”, añadió Baby Etchecopar, y luego manifestó su alegría por la reacción de algunos manifestantes ante la prisión domiciliaria de Lázaro Báez.

En el final de su monólogo de arranque, Baby Etchecopar expresó: "Los únicos que rompieron la cuarentena fue usted y Ginés González García con un proyecto mediocre y berreta de salud donde hoy hay 10 mil infectados. El coronavirus es una enfermedad y la verdadera pandemia empieza con K", sentenció.