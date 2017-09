El trío tuvo una previa muy extensa, centrada sorpresivamente en Adolfo Cambiaso, el marido de la modelo. Marcelo Tinelli primero le pidió al polista que bailara un poco, pero él no quiso. Luego le preguntó si no quería cantar, y aunque al principio de negó, luego se animó e hizo un poquito de New York, New York junto a su esposa.

Luego llegó el momento del baile, y la devolución fue mayormente positiva. Ángel de Brito primero le preguntó a Laurita si era cierto que no saludaba a nadie, y Tinelli improvisó una encuesta con los cámaras, y ellos respondieron que a veces eso era cierto. Pero inesperadamente, la bailarina comenzó a llorar y el conductor entonces la llevó a saludar a todos nuevamente, dándole una cuota de humor al incómodo momento.

Embed

Luego de ese momento, Ángel resaltó que Laurita se comió la pista, y dijo que María y Fede estuvieron muy bien también (7). Carolina "Pampita" Ardohain también coincidió en los elogios (8), mientras que Moría Casán comentó que si bien le gustó el trío, notó muchas fallas y expresó que no la entusiasmó lo que vio (voto secreto). Por último, Marcelo Polino le dio la bienvenida a Vázquez y dijo que su presencia fue "un cachetazo de glamour", concluyendo que le gustó la coreo (6).

Luego estuvo unos minutos en el piso Yanina Latorre , que llegó para bailar con el músico CAE, pero la previa fue tan extensa (entre los hits del cantante y un nuevo round entre Yanina y Nancy Pazos), que Hoppe avisó que no podrían bailar porque era necesario anunciar quién sería el próximo eliminado.

De esa manera, Tinelli se metió de lleno en la última instancia de la emisión, que luego de mucho nervio derivó en el anuncio que con el 41.79 por ciento de los votos en contra, la pareja salvada en el teléfono fue la de Christian Sancho, quedando eliminados José María Muscari y Noelia Marzol.