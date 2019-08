Bailando: Pampita compartirá jurado con su gran enemiga, Nicole

La semana que viene, Nicole Neumann regresará al jurado del “Súper Bailando”, esta vez reemplazando a Florencia Peña. Sin embargo, esa suplencia tiene un sabor especial: la modelo compartirá el rol con Pampita, con quien hace varios años tiene una tensa relación. Consultada en El diario de Mariana por el reemplazo que hará la ex de Poroto Cubero, Pampita expresó: “Me parece bien. Lo que la producción decida va a estar bien. No me meto en eso. Soy una empleada, hago mi trabajo lo mejor que puedo, me divierto y me encanta hacer el programa. Está bien todo”.