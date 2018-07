El inusual hecho ocurrió esta madrugada en un local de venta de indumentaria para adolescentes, ubicado en La Pampa a metros de la esquina de Teodoro Planas. “Me llamó la Policía a las 6.30 para avisarme que me habían barreteado la puerta del local, que tiene reja y candado y me llevaron dos percheros completos de ropa”, relató Cristina a LM Neuquén.

robo-local.jpg

La damnificada dijo que ni bien llegó juntó la ropa tirada en la vereda. “Se llevaron todo un perchero y el otro lo tiraron por toda la cuadra. Estuve juntando ropa alrededor llena de caca de perro”, agregó.

Dijo que en el comercio no contaba con alarma ni con cámaras de seguridad pero que gracias a las que tiene un local contiguo pudieron develar que los autores del robo fueron dos jóvenes.

“Perdí unas cien prendas, todavía no saqué el costo. No sé quién llamó a la Policía porque por acá no patrullan mucho”, añadió la dueña del local.

