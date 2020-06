Bake Off: Carlos Monti reveló quienes llegarán a la final

A casi una semana de que el propio Telefe filtrara que Agus, la participante de San Antonio Oeste, iba a ser la nueva eliminada de Bake Off, Carlos Montí reveló quien dejará el programa esta semana, despertando la indignación de muchos fanáticos del programa.

“Como ya se sabe que Samanta va a estar en la final y que la que queda eliminada es Agustina, van a reeditar el programa de este domingo para que luego se entienda bien cómo es la 'final final' del domingo 5. El día 5 es la gran final, pero como por un error de promociones se adelantó lo que iba a suceder este domingo, van a reeditarlo para que finalmente queden Samanta y Damián como finalistas. Lo reeditan para que no quede descolocado”, declaró.

Por más de que siempre se planeó que la final tenga dos partes y que Telefe desmintiera la reedición, decenas de usuarios de Twitter se expresaron con bronca al escuchar lo dicho por el periodista, ya que este les adelantó lo que pasaría el próximo domingo 28 de junio a partir de las 22:30.

A raíz de esto, en Twitter se leyeron comentario como. “Ok en canal 9 me acaban de spoilear la final de Bake Off”; “CHE CANAL 9 NOS ACABA DE CAGAR LA FINAL DE BAKE OFF ES JODAAAAAAAA” y “Bueno, canal 9 acaba de spoilear todo Bake Off… Encima dijeron que iban a reeditar la final ????? Pero no se entendió una piga lo que explicaron”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.