Bal se sinceró y reveló por qué se separó de Carmen

Tremendo blanqueo

Justamente, los tres fueron a Intrusos para hablar a fondo sobre su familia. Santiago terminó revelando que le fue infiel a Carmen porque sentía que no tenía “lo que necesitaba” en su hogar. “Te voy a explicar una cosa, permitime, hijo. Nuestra cama era así, ella tenía la computadora, el tele inmenso con auriculares para que no me rompa hasta las tres de la mañana viendo televisión, tenía el teléfono fijo, dos móviles y en la otra punta de la cama estaba yo. Era una cosa adicional en su vida. Me sentía un pelotudo. Entonces, cuando el nene se fue y me dejó la habitación libre, me fui a dormir al lado. Total no me necesitaba para nada”, explicó Bal.