En un tema que divide aguas dentro de los apasionados del fútbol, la palabra de un referente que tiene entre sus antecedentes dirigir en el Mundial de Sudáfrica 2010 vale mucho. “Lo solicitaba el fútbol porque hace mucho tiempo había jugadas dudosas y la gente se preguntaba cuándo iba a llegar la tecnología al fútbol”, expresó.

En sus frases, el ex referí consideró que el sistema es “una herramienta que los árbitros tienen para poder subsanar un error” y que con su llegada “va a seguir habiendo polémicas”. Por otro lado, Baldassi afirmó que los nuevos árbitros “se preparan para trabajar con el VAR”, por lo que su uso va a ir mejorando con el tiempo y “va a llegar a las ligas de menor importancia”.

El ex árbitro mundial resume su opinión en una frase: “mínima interferencia, máximo beneficio”, en alusión a que la tecnología permitirá que los referís no determinen una jugada sino que se asistan con el VAR y no interfieran con sus determinaciones en el juego.