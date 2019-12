Barby Franco ya tiene una idea para su apetito sexual

Indagada por la especie de GPS que posee en su cuerpo, Barby se sinceró en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez: “Sí, lo sigo teniendo. Es cien por ciento por seguridad”.

Pero la mediática se explayó un poco más y sorprendió a todos a la hora de hablar de su intimidad : “Ahora, el otro día estaba pensando ‘ya que el me puso un chip, yo le voy a poner el chip sexual a Burlando’ porque tiene tanto trabajo y está cansado”.

Un poco entre risas pero revelando su estado sexual , la morocha aseguró que sería un buen presente para sorprender al letrado: “Se lo voy a regalar y le voy a decir ‘tomá, para vos’”.

Mujer empoderada: “Él me clavó el casamiento, así que ahora la que no se quiere casar soy yo”.

Casorio trunco

Luego Franco profundizó más sobre su relación con el letrado, con quien está en pareja hace 8 años y de los tres fracasos intentos de casamiento.

“Soy una mujer empoderada. Él me clavó el casamiento, así que ahora la que no se quiere casar soy yo. Es la tercera vez que me clava, no está bueno. Cuando me lo propuso en 2015 iba a durar tres días. En 2018 iba a durar dos días. Ahora, le dije que invitemos a mil personas, y me dijo que no por el valor del dólar”, expresó decepcionada.

Por otro lado, respondió a las críticas de los que aseguran que ella quiere casarse por el factor económico: “Le ofrecí un contrato prenupcial, pero tampoco quiso. Para mí tiene miedo al casamiento. Había señado un vestido que venía de Estados Unidos, y el segundo cambio me lo iban a hacer acá, ese vestido lo rifé por Instagram y lo ganó una chica que la semana pasada se casó. Hoy no aceptaría, ya estoy desilusionada”, cerró.