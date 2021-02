Barby Silenzi confesó que comparte un tatuaje con el Polaco en una zona íntima

Tras la escandalosa separación de El Polaco , Barby Silenzi reapareció y confesó que su hija Abril, de ocho meses, no es lo único que los une todavía sino que además ambos llevan las iniciales del otro tatuadas en una zona íntima de su cuerpo.

En Los Ángeles de la Mañana, Silenzi dijo que ambos se tatuaron las iniciales del otro y que ella por el momento no piensa tapárselo. "No me fui a borrar el tatuaje que tengo con el Polaco, me fui a hacer un arito en la nariz. Voy a contar una intimidad que no la saben…", respondió,

"De los tatuajes que se ven, puede ser que se lo haya hecho con todas (sus parejas). Pero hay uno que no se ve… Si después él se enoja por lo que estoy contando, es la culpa de ustedes", agregó la bailarina.

"Tenemos nuestra iniciales tatuadas… yo me tengo que sacar la bombacha. En la pelvis, bien ahí escondidito. Y él, también. No me lo sacaría. Si te tatuaste en un momento de tu vida, ¿después por qué sacártelo? Es algo que hiciste en un momento, con una persona, algo puntual”, explicó Silenzi.

Consultada sobre qué pasará con esas huellas de su ex cuando conozca a una nueva pareja, la bailarina retrucó: "Se la tiene que bancar… Es la P, la clásica de Polaco".

Por último, Silenzi dijo que no cree que el cantante tropical la haya engañado. "La cosa ya venía medio tirante. A mí El Polaco no me hizo cornuda", remarcó ante el panel de LAM y concluyó: "Estoy muy segura de eso".