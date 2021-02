Barby Silenzi: polémica y enojo

“Por mi experiencia como mamá, yo tenía entendido, por lo menos hasta mi última hija que amamanté, que fue hace 5 años, que el alcohol tarda en irse 3 horas (del cuerpo). Con lo cual, uno podría amamantar a su bebé después de 3 horas de haber ingerido alcohol. No sé si esto cambió. No es muy copado lo que estamos viendo”, aseguró la panelista del ciclo de canal Trece.

Escándalo por la foto de Silenzi dando la teta y tomando cerveza: Da la cara y afronta las críticas

“El consumo de alcohol durante la lactancia está prohibido. La cerveza no aumenta la producción de leche. Con respecto a los factores adversos puede causar irritabilidad, sedación y retraso psicomotor. Y un consumo excesivo puede causar convulsiones y muerte en lactantes”, explicó el galeno.

Nada bien

Tras escuchar la palabra del especialista, el Pollo Álvarez, conductor del envío, se indignó con Barby: “Está pésimo entonces, es un doctor el que lo dice”. Nicole fue por más y agregó con más dureza: “No está bien lo que hizo. No se hace lo que uno quiere con un hijo, es otra vida, hay que velar por la otra vida. Si uno quiere traer hijos al mundo para hacer cualquiera, no me parece que esté bien”.

Por su parte, Agustina Kämpfer, se puso del lado de Silenzi y la defendió con vehemencia. “Me indigna el repudio a esta foto. No conozco personalmente a Barby Silenzi, pero le quiero mandar un abrazo. ¿Por qué no dejan de joder a las madres y las dejan hacer su vida de madres, con sus chiquitos, sin señalar? Porque está tomando un miserable vaso de cerveza, que nada le hace a una criatura que, por la edad, ya toma leche y consume otras cosas”, salió al cruce Agustina Kämpfer ante las críticas.

Luego, la ex de Jorge Rial contó su experiencia: “Yo amamanté y eventualmente consulté con doctores sobre el consumo de alcohol, porque cada tanto me gustaba tomarme una copa de vino. Así como dice esto el doctor (Montes de Oca), hay muchísimas corrientes que te dicen distintas cosas”.

“No veo nada malo por un vaso de cerveza”

La periodista Karina Iavícoli se comunicó con Barby Silenzi, quien se defendió de las críticas que le hicieron en Nosotros a la mañana por tomar alcohol mientras le daba la teta a su bebé.

La verdad es que yo no veo nada malo por un vaso de cerveza. Me molesta porque nadie sabe nada de mi vida. No me interesa lo que digan. Creo que lo que llama la atención es que justo le esté dando de amamantar y que en ese momento esté tomando”

Por su parte, Iavícoli agregó: “Esa foto no es nueva pero se encontró con el Polaco y está tomando vino en la foto”. Además, Sandra Borghi sumó más información: “Los tres obstetras que consulté me dicen que ‘nada de alcohol en la lactancia’”.

Después, en LAM, Barby continuó explicando: “Yo consulto todo con mi pediatra, Abril tiene ocho meses y ya come un montón. Tampoco es algo que hago todos los días”.

Tras disfrutar de unas vacaciones familiares en las sierras de Córdoba, la pareja regresó a la ciudad y todo se desmoronó. El primer indicio llegó el 4 de febrero cuando la bailarina compartió una enigmática frase que encendió las alarmas: “El corazón más enamorado también se cansa de esperar, de callar y de intentar”.

Tras varios días de rumores apareció en escena Milagros, una chica de 29 años que trabaja en un kiosco en la provincia de Santa Fe y que fue vista con el músico. Ante la repercusión el Polaco tuvo que salir aclarar que estaba separado, y que la mujer a la que señalaban como la tercera en discordia era una amiga.

Valeria Aquino aprovechó la polémica y fue al hueso

A una semana de separarse del Polaco, Barby Silenzi habló en LAM del fin de la pareja y también le puso el pecho a la polémica que generó una foto de ella, tomando alcohol, mientras le daba la teta a su hija Abril.

Las panelistas le leyeron fuertes mensajes de WhatsApp de Valeria Aquino, la mamá de Alma, hija del cantante.

Nancy Duré contó que el fin de la buena onda entre Valeria y Barby habría sido por un conflicto entre Alma y Silenzi. “Fue una mierda con mi hija”, fue la tremenda frase de Aquino.

Acto seguido, Barby le salió al cruce, desmintiéndola: “Lo único que te puedo decir es que yo con Alma tengo una excelente relación y nos queremos un montón. Hace poquito fuimos todos a Córdoba y tengo la mejor relación con Alma. La amo, igual que a mis hijas. Yo no tengo la necesitad de explicar qué relación tengo con la nena porque no hace falta. Ella puede inventar un montón de cosas porque no está en el cotidiano. Igual no voy a hablar de ella, no me interesa”.

“Tengo tantas cosas para decir, pero no tengo ganas de que se pasee por los programas por lo que yo voy a decir”, concluyó.