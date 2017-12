Barrio Confluencia: le robaron el auto de la puerta de la casa

Según contó Lucas, la última vez que vio el auto fue cerca de la 1 de la madrugada antes de acostarse a dormir. Lo había estacionado sobre calle Chos Malal al 486, donde vive. Cuando despertó el martes, el rodado ya no estaba. “Estuve hablando con mis vecinos y el que vive en el departamento de abajo mío me dijo que a las 5 salió a trabajar y el auto no estaba”, afirmó el joven.

A partir de la reconstrucción que pudo ir haciendo con relatos de vecinos, el hecho habría ocurrido entre la 1 y las 5 de la madrugada. Además, uno de ellos le comentó que cerca de las 3 vio a un joven merodeando la cuadra pero que no vio nada relacionado con el auto.

El vehículo es un Gol AB9 gris y no tenía alarma, contó el dueño. “Tenía las puertas trabadas pero sin la alarma, se vuelve fácil pasar desapercibido”, dijo y agregó que fue a hacer la denuncia a la Comisaría 19.

De la charla con los vecinos surgió el rumor de que podría estar escondido en la toma Ex Uespo. “Me dijeron que me fijara ahí, porque siempre aparece alguno. Así que fui con un amigo, pero no lo encontramos a simple vista, capaz puede llegar a estar metido en algún garage”, concluyó.