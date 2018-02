Uno de los objetivos del Mellizo es encontrar la formación ideal en estos primeros partidos oficiales y aún persiste la duda sobre quién será el centrodelantero ante el gasolero, una de las posiciones que no tiene un nombre fijo (Tevez está jugando en este sector pero no es su preferido).

En este aspecto resaltó que Ramón Ábila todavía no llegó a su mejor condición física para estar entre los titulares. “Wanchope se está poniendo en su mejor versión. Es una opción que tenemos para el puesto”, dijo el DT mientras que señaló que Walter Bou “está mejor” que sus competidores.

De acuerdo a las precisiones que brindó Guillermo, y los jugadores que utilizó en los entrenamientos, el probable equipo que formaría ante Temperley sería Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Naithán Nandez y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Tevez y Edwin Cardona; Bou.

Con la tranquilidad luego del empate ante el escolta San Lorenzo que le garantiza una ventaja de 6 puntos en el liderazgo el DT habló de los partidos de relevancia que se avecinan y se refirió del choque ante River.

"La importancia de la Supercopa pasa más por el rival. ¿Quién se acuerda quién la ganó hace dos años?", se preguntó Barros Schelotto.

Por otro lado, Guillermo habló de uno de los aspectos que generó más revuelo en la semana, las decisiones arbitrales de Silvio Trucco en el clásico ante San Lorenzo.

En sus declaraciones el Mellizo no quiso opinar sobre la labor del árbitro y destacó la actuación de su equipo: “Mientras fuimos once contra once la diferencia fue claramente a favor de Boca desde la tenencia y las situaciones de gol”.