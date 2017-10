Batistuta, muy enojado con la AFA: "Yo no existo"

En diálogo con Fútbol 910 (Radio La Red), el santafesino aseguró que es tiempo de mirar hacia el futuro y "copiar a las selecciones que hicieron bien las cosas". Además, admitió que más allá del destrato que sintió en lo personal, se juntaría con el presidente de la AFA: "Sería una falta de respeto no atender a Tapia. Me sentaría a hablar y le expresaría todas las inquietudes que tengo y otras que no las puedo contar".

El Bati, uno de los delanteros con más goles en Argentina, bancó a Gonzalo Higuaín, que perdió terreno con la camiseta de la Selección: "Yo creo que se lo trató muy mal. Falló en momentos donde todos esperábamos que no fallara, pero eso no quiere decir que no sepa jugar. De hecho es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y si bien en los últimos tiempos no venía rindiendo, Argentina tiene nueve para sacarle jugo". ¿Quién va a Rusia? "Ninguno de los tres (Higuaín, Icardi y Benedetto) se merece quedar afuera de la lista", afirmó.

Siguiendo con la Selección, Batistuta opinó: "Todavía no se nota la mano del entrenador. Espero que lo que tiene Sampaoli sea mucho más de lo que se vio hasta ahora. Fue difícil también trabajar en esta situación porque agarró en un momento delicado, pero le tocaron dos partidos muy fáciles de local donde nadie pensaba en otra cosa que no sea una victoria, y eso mete mucha presión".