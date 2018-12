Battaglia: "A veces parece que jugué en otro club"

Battaglia, además de muchos partidos, posee el récord de jugador más ganador en la historia de Boca con 7 vueltas olímpicas en el plano local y 10 internacionales. Sin embargo, desde que dejó la actividad profesional en enero del 2013, no apareció jamás en el radar de la institución.

"Me molesta que me esquiven al momento de una consulta o de tomar algunas decisiones. Siempre hay que hablar de un proyecto a largo plazo para Boca”. Sebastián Battaglia, ex mediocampista xeneize

Boca de Selección fue el programa que lo entrevistó para conocer su opinión de la llegada de Burdisso a una función que bajo la conducción de Daniel Angelici nunca existió. “En momentos como este se necesitan personas que conozcan al club. Siempre hay que hablar de un proyecto a largo plazo”, pronunció quien nunca fue nombrado con chances de sentarse en el banco, como sí trascendió, con poco consenso, el nombre de Martín Palermo para suceder a Guillermo Barros Schelotto.

Las noticias en torno al nuevo entrenador de Boca no podrán demorarse mucho porque la pretemporada arrancará el 3 de enero en Casa Amarilla. Ricardo Gareca y Gabriel Heinze ya no forman parte de ninguna terna de candidatos porque no dejarán a la Selección de Perú ni a Vélez, respectivamente, por este desafío deportivo.