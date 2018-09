Battaglia, símbolo xeneize: "Gallardo es el mejor del país"

Ahora, Sebastián Battaglia, quien actualmente se desempeña como ayudante de campo de Julio César Falcioni elogió a Marcelo Gallardo: “Es el mejor técnico de la actualidad. Hoy por hoy, tiene muchos méritos para ser el mejor por todo lo que ha ganado, eso lo hace validar. Hizo un buen trabajo, con muchos cambios de jugadores, y eso lo demuestra”, dijo el histórico volante central azul y oro.

También se refirió al Superclásico en el que los de Núñez vencieron en condición de visitante a su clásico rival: “River manejó bien la mitad de la cancha y en Boca, jugadores como Wilmar Barrios no tuvieron un buen partido. Si bien fueron dos goles muy buenos, el primero surge de una presión a Pavón en la mitad de cancha y le queda a Martínez, que tiene mucho talento”, añadió en Ataque futbolero.

Asimismo, agregó: “A nivel táctico se pueden estudiar un montón de cuestiones. Boca no aprovechó su momento. Vi un primer tiempo en el que River lo hizo mejor que Boca. Ganó la mitad de la cancha, que es importante, y Boca no tuvo su mejor versión en este partido”, explicó el a la vez ex entrenador de Almagro.

