Beatriz Salomón, sobre Ventura y Rial: "Son unos inmorales"

La actriz y conductora Mirtha Legrand, que anoche inició su ciclo nocturno por la pantalla de El Trece, presentó hoy al mediodía su primer almuerzo de 2017 en el hotel Costa Galana de Mar del Plata con seis invitados que, en principio, tenían en común el mundo del entretenimiento.

No obstante la ausencia de Moría Casán, pautada para esta reunión, concurrieron Lizy Tagliani, Beatriz Salomón, Coco Sily, el cumbiero El Pepo y El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, además del periodista del mismo canal Mario Massaccesi, que completó la tradicional mesa dominguera.

Salomón agradeció a la conductora hasta las lágrimas por la ayuda que le brindó en “...tiempos difíciles en los que no tenía dinero para poder vivir”, al conseguirle un trabajo en el interior del país.

La ex vedette fue nuevamente noticia en estos días por haber ganado un juicio millonario a la productora Eyeworks Cuatro Cabezas, a América TV, a Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin, por un video con su ex marido cirujano atendiendo travestis.

"Con esa cámara oculta innecesaria no solamente se destruyó mi matrimonio y la posibilidad de adoptar un tercer hijo sino que además mis hijas se quedaron sin padre, porque con el divorcio nada volvió a ser lo mismo", aseguró Salomón, mientras almorzaba.

Salomón explicó que a partir del video comenzaron a discriminarla y apuntó contra el conductor de Intrusos: "Se empezaron a caer masivamente los contratos, yo ingresaba a una fiesta y me sacaban de las fotos y yo misma he escuchado a productores decir que no me contrataban porque había demandado a Mario Pergolini , Rial y Ventura" detalló y añadió que intentó en una oportunidad hablar cara a cara con Pergolini pero que él "huyó como una rata" y que Rial es "el kapanga de América, inmoral e infiel".