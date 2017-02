Bebé abandonado: la Justicia busca a la madre y a familiares

Neuquén.- El bebé que fue abandonado en Plottier el jueves deberá ser resguardado por una familia alternativa de manera temporal y luego ingresado al registro de adopción, en el caso de que no se presente ningún familiar a reclamar su tenencia. Así lo explicó la titular de la Defensoría del Niño y el Adolescente N°2, Mónica Amicone.

El jueves en la mañana una enfermera se dirigía a su trabajo en el Hospital de Plottier cuando escuchó el llanto de un bebé que estaba sobre la vereda envuelto en mantas. Los médicos constataron que era un bebé recién nacida que aún tenía el cordón umbilical y presentaba un cuadro de hipotermia.

Junto al bebé había una carta que decía: “Si me quedo con mami, mis hermanos corren peligro, cuídenme por favor, me voy a portar bien. No voy a ser como mi papá. Soy un ángel para mi mami, me ama, pero no puedo estar con ella, no le cuenten a nadie”.

El niño fue trasladado al Hospital Heller, donde está en observación, y la causa quedó en manos del fiscal Maximiliano Breide Obeid.

En diálogo con LU5, Amicone explicó que la fiscalía se está encargando de encontrar a los padres de la criatura para esclarecer la situación. Dijo que, mientras tanto, desde la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia están buscando una familia alternativa transitoria.

Más tarde, en el caso de que no se halle a ningún familiar en condiciones de hacerse cargo, se lo ingresaría al registro de adopción para encontrarle un hogar definitivo. La Justicia se tomará 90 días para hallar a un familiar y, en caso de conseguirlo, determinar si está en condiciones de criar al niño. Esto incluye la realización de estudios psiquiátricos.

Amicone aclaró que las familias alternativas están preparadas para este tipo de circunstancias y que, aunque saben que deberán desapegarse de él, le brindarán amor y contención. “Nosotros tratamos de que los tiempos sean rápidos, nadie pretende que esté un año en una familia alternativa, pero esperamos que donde esté pueda ser feliz y crezca sano física y mentalmente”, aseguró.