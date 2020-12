Beccacece anunció que se va de Racing

"Me encantaría seguir este camino. Este grupo nos ha dado lo mejor, nos comparamos con Flamengo, River. Hubo una entrega absoluta. El camino se volvió adverso, propio de un año político. Quisieron instalar un montón de cosas pero nunca pudieron con este grupo. Hemos decidido con el cuerpo técnico que vamos a dar por finalizado una vez que termine este torneo. Con todo el dolor porque teníamos un proyecto muy lindo, con ganas de estar seis meses más y proyección a tres años", explicó Beccacece en una conferencia de prensa a la que había citado en las últimas horas. E insistió: "Me hubiera encantado seguir. A veces hay que guiarse más por el deseo que la razón, pero no es mi caso".

NOTICIA EN DESARROLLO