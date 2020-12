Beccacece: "Entiendo lo que genera Boca, pero yo no despreciaría a Racing"

El entrenador Sebastián Beccacece salió a "bancar" a sus dirigidos al señalar que el equipo de Racing "merece que se lo mencione" a la vez que dijo que, si bien entiende "todo lo que genera" Boca, no hay que "despreciar" al elenco que "está en frente". "Este equipo merece que se lo mencione, si estuviese del otro lado no despreciaría a Racing. Entiendo todo lo que genera el rival, pero yo no despreciaría a quien está en frente", expresó Beccacece.