“No volví a hablar con Sampaoli, la etapa está cerrada” dijo Beccacece, al igual que aclaró que la relación con el entrenador no está en malos términos.

De todas formas, Beccacece se mantiene agradecido con el ex DT del seleccionado por la oportunidad de haber podido formar parte del grupo de trabajo: “Yo no me olvido de quién es él y de la posibilidad que me brindó”.