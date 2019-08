Benedetto, de la feroz crítica de Angelici a un triste debut en Francia

Olympique de Marsella buscará revancha el sábado próximo cuando visite a Nantes por la segunda fecha de la temporada. Seguramente, Benedetto dispondrá de más tiempo en el equipo titular una vez que se ponga a tono físicamente, ya que la entidad francesa realizó una gran inversión en él y justamente la idea es que juegue.

La Liga de Francia se puso en marcha el viernes con la goleada de Olympique de Lyon sobre Mónaco 3-0. El domingo completarán Lille-Nantes, Racing de Estrasburgo-Metz y París Saint Germain (Leandro Paredes y Ángel Di María)-Nimes. Lo cierto es que la aventura del Pipa Benedetto no arrancó bien en Europa.

La dura crítica de Angelici…

“Yo tengo muy buena relación con los jugadores. Se lo dije a él. Me da bronca que hace dos meses Benedetto me dio la mano y me prometió que se quedaba. Me dijo 'quedate tranquilo, estoy bien y me quedo hasta fin de año”, lo cuestionó Angelici anoche en una entrevista con la radio AM 990.

“Cuando vino la oferta de afuera, para el club no era ni buena ni mala porque el club no necesita vender. Pero el jugador quería irse porque quería irse a Europa. Con 29 años, sin pasaporte (europeo), con un contrato por cuatro temporadas, con el monto que le pagaban, quería irse”, se indignó el dirigente.

“Por más que en Boca ganaba bien, allá le duplicaron en euros, con un monto fijo más bonos. Una vez que vio la propuesta laboral, él quiere irse, y uno no lo puede retener. Hacía poco le habíamos renovado el contrato y subido el contrato”, relató el Tano furioso. Caliente...

LEÉ MÁS

¿Se viene el partido despedida de Román?

De Rossi, lujosa "nave" nueva y soñada visita a la casa de Maradona

Pavón y una presentación a toda "orquesta", digna de Hollywood, en Los Angeles Galaxy