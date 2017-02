Bentancur se queda en Boca y la Juve, con las ganas

El volante, que jugará el sábado contra Colón, dijo que aún no viaja a Turín.

Buenos Aires

Rodrigo Bentancur estrenará su título de campeón sudamericano jugando para Boca. La Juventus, por ahora, tendrá que esperarlo un par de meses más, a pesar de que el líder de la Serie A ya lo quería en sus filas para que el pibe se fuera aclimatando.

El propio volante confirmó ayer que todavía no viajará a Italia, aunque admitió que su representante está negociando con los directivos de la Juventus, club que compró el 50 por ciento de su pase en una suma cercana a los siete millones de dólares.

“Mi representante (Daniel Bolotnikoff) está en Turín pero no me dijo que tenga que ir ahora. Yo no sé nada y veremos si en los próximos días pueda haber novedades”, dijo el futbolista que en junio se incorporará al plantel del campeón vigente del Calcio.

El Melli, con cuatro dudas

Bentancur, quien ayer jugó en el posible equipo titular que enfrentará a Colón en un amistoso el sábado en Santa Fe, señaló al término del entrenamiento que físicamente se siente bien.

“Quiero rendir al ciento 150 por ciento, como lo exige esta camiseta”, afirmó el volante de 19 años.

En relación con el partido contra el Sabalero, Guillermo Barros Schelotto dispuso un partido de 50 minutos que terminó 0 a 0. Entre los titulares, el Melli paró a Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio y Frank Fabra; Fernando Gago, Wilmar Barrios. A mitad de la práctica el entrenador hizo cuatro cambios: Rossi por Werner, Jara por Peruzzi, Silva por Fabra y Bou por Benedetto.